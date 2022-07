L'absence de Cristiano Ronaldo à Manchester United fait grand bruit, la Juve s'est pris un gros vent

Cristiano Ronaldo va louper la pré-saison avec Manchester United et ça fait jaser, une recrue potentielle a finalement boycotté la Juventus et l'AC Milan tombe d'accord avec un joueur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Ronaldo reste... à la maison !

En Angleterre, un homme fait la couverture des tabloïds depuis plusieurs jours. C'est Cristiano Ronaldo, dont l'avenir à Manchester est plus que jamais au centre de l'attention. En tout cas pour le Manchester Evening News, «il reste... à la maison». Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas de club cet été. Au contraire. Cela veut dire qu'il ne va pas participer à la tournée de pré-saison de Manchester United. Elle se déroule en Thaïlande, avec la présence de tous les joueurs, sauf le Portugais qui reste donc à quai. C'est également ce que rapporte The Guardian aujourd'hui. Le journal explique que les problèmes personnels et familiaux du joueur l'empêchent actuellement de venir participer à cette tournée, avec le reste de l'équipe.



Koulibaly dit non !

Le mercato de la Juve pourrait devenir plus compliqué que prévu, c'est en tout cas ce que l'on peut penser quand on aperçoit la Une du Corriere dello Sport de ce vendredi. Si en on croit le journal, Koulibaly «dit non à la Juve mais non aussi à la prolongation» avec Naples. En gros, le défenseur sénégalais ne voudrait pas trahir les fans napolitains en allant jouer pour la Juventus. Mais il semble quand même vouloir changer d'air, puisque prolonger ne paraît pas non plus être une option pour lui. Chelsea et le Barça seraient ainsi en embuscade. Pour la Vieille Dame, par contre, il va falloir chercher d'autres pistes pour remplacer le possible départ de Matthijs de Ligt.



De Ketelaere dit oui !

Toujours en Italie, une piste de l'AC Milan fait la couverture de La Gazzetta dello Sport ce vendredi, c'est même une recrue probable si en croit le quotidien transalpin. Charles De Ketelaere est d'accord avec le club lombard. Son agent a rencontré les dirigeants rossoneri et un terrain d'entente a été trouvé entre le joueur et Milan. Reste maintenant à convaincre le Club Bruges qui devrait recevoir dans les prochains jours une offre de 30 M€, selon le journal au papier rose.