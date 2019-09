L’acteur Kevin Hart a fait un grave accident

Le comédien Kevin Hart a été blessé dans un accident de voiture à Malibu en Californie, ont rapporté ce dimanche 1er septembre plusieurs médias américains, citant les forces de l’ordre et les autorités californiennes.



L’accident a eu lieu dimanche, un peu avant 1h du matin, sur une autoroute de Malibu. Kevin Hart se trouvait à bord d’une voiture conduite par un de ses amis, Jared Black, lorsque ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, qui a percuté une clôture en bois. Une femme se trouvait également avec eux.



Selon le tabloïd TMZ , le véhicule a été retrouvé dans un ravin à plus de 3 mètres de la route. Il a été complètement détruit, comme le montrent plusieurs photos publiées sur le site.



“Deux des trois occupants ont été pris au piège dans le véhicule. L’occupant restant et propriétaire du véhicule, Kevin Hart, a quitté les lieux pour se rendre chez son voisin afin de se faire soigner”, précise un rapport de police obtenu par ABCNews.



Kevin Black aurait ensuite été hospitalisé pour “des blessures graves au dos”, rapportent les médias, en citant les forces de police. Le chauffeur du véhicule a également été hospitalisé, après avoir été héliporté précise TMZ.



Huffington Post