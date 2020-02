L’activiste Ardo Gningue placé en garde à vue pour appel à insurrection

On en sait un peu plus sur les motifs de l'arrestation de l'activiste Ardo Gningue, hier vebndredi à Tivaouane. selon son avocat Me Koureychi Ba, son client a été placé en garde à vue au siège de la Division des investigations criminelles (Dic) et est poursuivi pour appel à l’insurrection (article 80).



Confié pour la nuit au commissariat du Plateau, le jeune leader de « Sénégal va mal » sera déféré lundi matin.



Pour rappel, jeudi Ardo Gningue avait lancé l'"Opération grille palais" sur les réseaux sociaux pour appeler les Sénégalais à se rendre devant les grilles du Palais pour exiger la libération de Guy Marius Sagna.