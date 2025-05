Dialogue national : AND JEF/PADS Authentique annonce sa participation

Le Secrétariat Exécutif (SE) de And Jef/PADS-Authentique s'est réuni en vue d’apprécier l’opportunité de participer à ces concertations. À l’issue des débats, le mouvement a réitéré sa conviction que "le dialogue permet d’aplanir les divergences pour aboutir à des consensus forts autour de certaines questions essentielles à la marche de la nation".



Le texte précise la philosophie du parti : "Pour And Jëf, la démocratie se construit par un processus itératif de concertations des parties prenantes". Et d’ajouter : "Convaincu que la qualité est toujours le résultat d’une quête perpétuelle d’améliorations, nous estimons qu’un dialogue n’est jamais de trop".



Tout en marquant son accord de principe, AND JEF/PADS Authentique émet une réserve importante : "Les conclusions des Assises Nationales et celles de la Réforme des Institutions constituent une bonne base de travail pour les futures concertations". C’est sur cette base que "le parti a décidé de s’adosser aux conclusions desdites Assises et Réformes pour marquer sa volonté de participer aux prochaines concertations".



Cette déclaration intervient alors que le chef de l’État entend réformer le système politique sénégalais à travers ce dialogue inclusif. Le parti, par sa communication mesurée, affiche à la fois : "son adhésion au principe du dialogue ("consubstantiel au processus démocratique"), sa volonté d’ancrer les débats dans les acquis institutionnels précédents, une posture constructive mais exigeante sur le cadre des discussions".



La participation effective d’AND JEF/PADS Authentique aux travaux dépendra de la prise en compte de ses exigences méthodologiques. Le mouvement se positionne ainsi en acteur responsable du débat politique, sans renier ses fondamentaux idéologiques.