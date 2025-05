Dialogue national : ARC s’engage, mais prévient, "pas de complaisance"

À l’issue d’une large concertation tenue ce 21 mai, les instances nationales du Parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) ont annoncé leur décision de prendre part au Dialogue national convoqué par le Président de la République, dont l'ouverture est prévue le 28 mai prochain.



Dans un communiqué officiel, le parti affirme que cette décision “s’inscrit dans une fidélité assumée à l’ADN politique de notre formation : le dialogue comme méthode, l’écoute comme principe, et la concertation comme exigence démocratique”.



Le parti à sa tête la députée Anta Babacar Ngom précise que sa participation à cette initiative nationale est guidée par “un sens élevé des responsabilités, la cohérence de son engagement et la fidélité à sa mission première : contribuer activement à l’édification d’un avenir collectif à la mesure des aspirations profondes du peuple sénégalais”.



Le communiqué souligne qu’il s’agit d’un choix “cohérent et éthique”, rappelant que le parti a, “dès l’origine, appelé de ses vœux un espace de parole sincère et structuré”. Tout en marquant sa vigilance, ARC affirme : “Aujourd’hui, nous y allons avec la gravité qu’impose le moment, sans naïveté, mais avec la détermination de faire entendre la voix de celles et ceux qui attendent des réponses, non des jeux d’ombres.”



Saluant “la démarche du facilitateur, marquée par l’écoute, la transparence et l’ouverture”, le parti conditionne néanmoins son engagement à des lignes rouges clairement définies : “neutralité absolue du cadre d’organisation, liberté de retrait en cas de dévoiement des objectifs annoncés, et devoir constant de redevabilité envers nos concitoyens”.



“ARC entrera dans ce dialogue avec loyauté, mais sans complaisance, certes, mais responsables toujours, avec une seule boussole pour nous guider : l’intérêt supérieur du Sénégal”, conclut le communiqué signé par le Bureau Politique.