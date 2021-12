L'activiste Guy Marius Sagna affecté à Kédougou

Guy Marius Sagna, victime de son activisme ? Une note signée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr l’envoie au fin fond du Sénégal.



Guy Marius Sagna qui servait précédemment en service au Centre de Promotion et de Réinsertion sociale de Liberté 3 B à Dakar est affecté au Service régional de l'Action sociale de Kédougou.





"Monsieur Guy Marius SAGNA, assistant social, matricule de solde n° 657.190/P, précédemment en service au Centre de Promotion et de Réinsertion sociale de Liberté 3 B, est affecté au Service régional de l'Action sociale de Kédougou" , lit-on dans la note de service signée par le ministre de la Santé.