L'actrice sénégalaise Marceline Diop condamnée à 2 ans de prison pour trafic de drogue

L'actrice sénégalaise de la série "Lifeline" jouée aux Etats-Unis et diffusée sur Youtube va connaître le revers désagréable du buzz.

Marceline Diop a été condamnée à deux ans de prison ferme au pays de l'Oncle Sam, pour trafic de drogue. Elle devra également s'acquitter d'une amende de 210 800 Fcfa.

Arrêtée au mois de mars 2018 pour avoir transporté 108 sacs de cocaïne à Plattsburgh, alors qu'elle était dans un bus, une enquête a révélé qu'elle avait d'autres complices.



D'après le journal "Les Echos", quatre des complices de Marceline Diop ont également été accusées de possession criminelle au 3e degré d'une substance contrôlée. D'après les enquêteurs, la Sénégalaise faisait partie d'un réseau de trafiquants . 125 sacs d'héroïne, 115 sacs de crack et environ 9 000 dollars (plus de 4,5 millions Fcfa) en liquide ont été saisis.



Marceline travaillait avec une certaine Thurmesha R. Young, âgée de 23 ans et arrêtée dans une chambre d'hôtel de la ville de Plattsburgh, en possession d'une grande quantité de drogue. L'enquête a révélé, selon nos confrères que l'actrice sénégalaise et sa complice Young avaient distribué de grandes quantités de d'héroïne et de cocaïne dans la grande communauté de Plattsburgh pendant environ un mois avant leur arrestation.



Marceline Diop a été représentée pendant son procès par l'avocat Neville Mitchell. Elle est incarcérée à l'Etablissement correctionnel pour femmes de Bedford Hills depuis lundi.