L'affaire de l'étudiante séquestrée et violée durant 72 heures, appelée à la barre mercredi

Céline D., une étudiante âgée de 19 ans, a été droguée, séquestrée, puis violée pendant trois jours par trois individus dans une maison à Fann Hock (Dakar). Ses bourreaux présumés qui ont fait face au juge hier mercredi, après 3 ans en détention, risquent la réclusion criminelle. Les faits remontent en 2019. Céline D., née en 2000, a été victime de viol. Elle est tombée sous la coupe de trois criminels qui l’ont séquestrée, violée et martyrisée pendant trois jours.



L’étudiante qui vivait avec sa sœur, était sortie acheter à dîner à 22h. C’est en cours de route vers la cité Claudel qu’un individu l’a tapotée et lui a mis un tissu humide sur le nez, avant qu’elle ne tombe dans les vapes. Elle s’est réveillée avec les yeux bandés, les mains et les pieds ligotés à la forêt de Mbao où des maçons l’ont secourue, avant de la transporter à l’hôpital de Pikine. Sa poitrine ainsi que ses membres inférieurs présentaient des traces de lacération causées par des objets contondants.



Entendue à la Section de Recherches, Céline a révélé avoir été torturée et violée pendant trois jours par trois individus dans une chambre. Elle a déclaré avoir juste reçu une bouteille d’eau. Avant d’ajouter qu’elle entendait des sirènes d’ambulance.



Selon « Les Echos », une étudiante témoin oculaire du rapt, avait révélé aux enquêteurs avoir aperçu un individu qui avait sur son épaule quelque chose qui ressemblait à un sac de riz. Ce, avant de le jeter dans une voiture de couleur blanche. Toutefois, elle avait pris le soin de relever la plaque d’immatriculation.



Une enquête ouverte avait permis aux pandores de retrouver le véhicule suspect. Ainsi, ils ont mis la main sur le chauffeur du véhicule Adama Ndiaye, le mécanicien Lamine Diène et le vigile Diégane Diouf. Des préservatifs usagers avec du sperme ont été retrouvées dans la chambre de la maison contigüe à la résidence des médecins de l’hôpital Fann où la victime a vécu l’horreur. Les investigations ont permis de savoir que c’est Diégane Diouf qui assurait la sécurité de la maison. Adama Ndiaye a laissé entendre qu’il était le maître des lieux et détenait la clef de la chambre.



Devant le juge d’instruction jusqu’à la barre, Céline D. a confessé qu’elle n’arrive pas à identifier ses trois violeurs parce qu’ils ont couché avec elle dans le noir en lui bandant les yeux. « Ils m’ont attachée sur un lit en ressort métallique. Quand j’ai repris mes esprits à la forêt de Mbao, j’ai contacté le fiancé de ma frangine », s’est rappelée la plaignante qui s’est fait violence pour raconter le drame. Le cœur meurtri, elle informe qu’elle a eu son bac à 17 ans. Elle était en deuxième année à L’Ism au moment des faits. « J’ai failli sombrer, mais grâce à Dieu je me suis relevée. J’ai poursuivi mes études à l’IAM et soutenu ma licence en communication », renseigne-t-elle.



Appelé à la barre, Lamine Diène, âgé de 41 ans, marié et père de trois enfants, a soutenu avoir prêté le véhicule à Adama Ndiaye afin qu’il dépose l’épouse de Diégane Diouf à Ouest Foire. Né en 1996 à Tivaoune, Adama Diouf a réfuté avoir enlevé la partie civile. Diégane Diouf, 34 ans, a abondé dans le sens, affirmant que les hommes en bleu n’ont pas trouvé des préservatifs dans la chambre.



Invité à faire ses réquisitions, le maître des poursuites a relevé qu’il n’y a aucun élément à charge en ce qui concerne Lamine Diène. Par conséquent, il a sollicité son acquittement. Pour Diégane Diouf et Adama Ndiaye, le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Les avocats de la défense ont plaidé l’innocence des accusés. L’affaire sera vidée le 4 octobre prochain.