Thiès : la vendeuse de poisson agressée à la machette succombe à ses blessures

Ndoumbé Ndiaye n’a pas survécu à ses blessures. Une semaine après avoir été victime d’une violente agression, cette vendeuse de poisson est décédée au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéyène de Thiès, où elle avait été admise pour des soins. Les faits remontent à l’aube, alors qu’elle se rendait au marché en compagnie de sa coépouse.



Selon un membre de sa famille, « c’est en chemin qu’elles ont été interceptées par un agresseur. Mais c’est uniquement sur Ndoumbé qu’il s’est acharné .» La victime aurait tenté de résister, provoquant la fureur de l’agresseur. Toujours d’après ses proches, celui-ci lui aurait porté deux coups de coupe-coupe, l’un au front, l’autre à la main, avant de lui voler ses effets personnels et de prendre la fuite.



Évacuée en urgence à l’hôpital, elle reçoit les premiers soins et est autorisée à rentrer chez elle. Mais quelques jours plus tard, Ndoumbé Ndiaye commence à souffrir de troubles respiratoires. Son état se dégrade, et elle est de nouveau hospitalisée. Elle finira par rendre l’âme.



Une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver l’agresseur.