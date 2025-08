PROMOGED : la 6e session du comité de pilotage fait le point sur les avancées et valide le programme révisé de 2025

Le comité de pilotage du Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED) s’est réuni ce vendredi 1ᵉʳ août 2025 à Dakar pour la sixième fois, sous la présidence de Cheikh Ahmed Tidiane Faye, directeur de cabinet et représentant du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana.



« Cette session s’inscrit dans le cadre du suivi stratégique du PROMOGED, qui vise à accompagner les collectivités territoriales dans leur rôle central de gestionnaires des déchets solides municipaux », a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Faye.



Il a précisé que « le projet s’aligne sur les objectifs de l’Agenda national de transformation du Sénégal à l’horizon 2050, en réponse à une forte demande sociale en matière d’amélioration du cadre de vie, de création de richesses et d’emplois durables ».



Créé par le décret n°2021-831 du 22 juin 2021, le comité de pilotage est « l’organe stratégique chargé de l’orientation, de la supervision et de la coordination des actions du projet », a-t-il rappelé. À ce titre, il « valide le Plan de travail et Budget Annuel (PTBA), examine les rapports périodiques d’avancement et veille à la cohérence des interventions des ministères concernés ».



Lors de cette sixième session, le comité a fait le point sur « l’état d’avancement du projet dans ses différentes composantes au premier semestre 2025 ». Les discussions ont particulièrement porté sur « les travaux de résorption de la décharge de Mbeubeuss » et « les études techniques en cours, qui avancent de manière satisfaisante ».



La rencontre a permis de « valider le rapport d’exécution du PTBA du premier semestre » et de « valider le programme de travail et de budget annuel révisé de l’année en cours ».



« À travers cette réunion, le Gouvernement du Sénégal, représenté par le ministère de l’Urbanisme, réaffirme son engagement à faire de la gestion des déchets un levier de développement durable, d’amélioration de la santé publique et de création d’opportunités économiques au bénéfice de la population sénégalaise », a conclu Cheikh Ahmed Tidiane Faye.