L’affaire opposant Bah Diakhaté à Me Ousseynou Fall portée devant le tribunal correctionnel

Le dossier pour diffamation et injure publiques opposant l’activiste républicain Bah Diakhaté à l’avocat, Me Ousseynou Fall sera évoqué par le tribunal correctionnel de Dakar. Après deux (2) retours de parquet le membre de l’Ancien Régime a été réintégré à la maison d’arrêt de Rebeuss.



Pour rappel, Bah Diakhaté a été extrait de sa cellule et présenté à la Sûreté Urbaine, suite à la plainte de Me Ousseynou Fall pour injures publiques et diffamation. Face aux policiers, de la SU, il avait évoqué la Loi d’amnésie pour sa défense.