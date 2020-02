L’agent de Koulibaly visé par le fisc espagnol

La Cadena COPE annonce ce mardi que le service des Impôts mène actuellement une enquête sur plusieurs agents de joueurs.

Parmi eux, un dénommé Fali Ramadani, qui représente le défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly, est suspecté de délits fiscaux et blanchiment d’argent, notamment par le biais de signatures fictives.



Selon, la radio espagnole, citée par le site français Footmercto, l’enquête a débuté en 2017 et la Garde Civile ibérique fait également partie de cette investigation. Plusieurs agents de footballeurs, qui feraient partie d’une organisation criminelle possédant des clubs en Serbie, à Chypre et en Belgique, seraient aussi impliqués dans cette histoire.