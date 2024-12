L' agriculture, la souveraineté alimentaire et de l’élevage au cœur d'une rencontre ce lundi

M. Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr. Serigne Guèye DIOP, ministre de l’Industrie et du Commerce et leurs collaborateurs, ont pris part ce lundi 23 décembre 2024, à une réunion ministérielle tenue au Building administratif Mamadou Dia.



Il s'agit d'une rencontre stratégique sur les énergies, l'agriculture et l'industrialisation, organisée à l’occasion de la visite officielle de M. Makhtar Diop, Directeur Général de l'IFC - International Finance Corporation.



Cette séance de travail en droite ligne avec la Vision Sénégal 2050, vise à identifier les projets phares liés à l’agriculture et à l’industrialisation ainsi qu’à renforcer les engagements du secteur privé pour soutenir leur mise en œuvre notamment dans la chaîne de valeur de la filière phosphate.