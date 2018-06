L’ambassade d’Israël fait un don de 48 chaises roulantes au Centre Talibou Dabo.

L'ambassade d’Israël au Sénégal a fait un don, ce jeudi de 48 chaises roulantes aux handicapés du Centre Talibou Dabo, une institution publique d’Éducation et de Réadaptation pour enfants handicapés physiques.



Selon le Directeur général dudit centre, c’est un don qui vient en son heure. Car dit-il, « le grand problème au niveau de ce centre est un problème de mobilité ». Pour lui, ces enfants ont besoin de bouger. Ce qui fait, qu’il leur faut ces fauteuils roulants pour leur permettre de gagner une certaine autonomie par rapport à l’handicape auquel ils sont frappés.



« Ces chaises roulantes sont conçues spécifiquement et réalisées pour enfants qui ont pratiquement un poids inférieur à 40 kg. Donc la sélection va être basée sur ça. Le centre est un exemple achevé de retrait des enfants des la rue. Il donne l’occasion à des enfants qui devaient être dans la rue d’être hébergé. Il nous faut garantir des soins, un matériel surtout d’aide au diagnostique adapté pour leur permettre d’être au top, d’être en bonne santé », a souligné le Dg de Talibou Dabo.



Pour lui, « le grand mal est qu’au niveau d’équipement, le niveau de vétusté de matériel du plateau technique est tel que nous n’arrivons pas à garantir des soins de qualité. Ce qu’il nous faut, c’est un matériel de Kinestérapie, de d’appareillage, de soins médical ».



Pourquoi Talibou Dabo ?

« Il y a 1 an, nous avons décidé que nous devons développer encore notre activité dans le secteur de la santé avec les enfants. Nous avons choisi Talibou Dabo, parce que c’est un centre que nous connaissons depuis. Pour nous, c’est un geste important pour ces enfants. Par ce geste, l’Etat d’Israël voudrait encore exprimer son désir d’améliorer et de renforcer ses relations amicales et fraternelles avec le peuple sénégalais », a souligné l'ambassadeur d’Israël, Paul Hirschson.