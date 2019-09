L’ancien ailier des Springoks Chester Williams est décédé à l’âge de 49 ans

La chaîne de télévision eNCA a annoncé vendredi en début de soirée la mort de Chester Williams, l'ancien ailier du XV d'Afrique du sud, membre de l'équipe sacrée championne du monde en 1995. Selon les premières informations, il aurait été victime d'une crise cardiaque. Williams était âgé de 49 ans.



Après la fin de l'apartheid en 1991, il avait été le premier joueur noir appelé sous le maillot des Springboks. Durant sa carrière, Chester Williams avait totalisé 27 sélections internationales et marqué 14 essais. Lors de la Coupe du monde 1995, organisée en Afrique du Sud, il avait joué trois matches, dont la demie face à la France, et la finale contre les All Blacks, et avait inscrit quatre essais face aux Samoa en quarts de finale.



En club, Williams avait principalement joué pour la Western Province. À la fin de sa carrière, il s'était reconverti comme entraîneur. Chester Williams avait notamment dirigé la sélection d'Afrique du Sud de rugby à 7.



Il y a deux mois, l'équipe championne du monde en 1995 avait déjà été touchée par la mort de James Small, l'ancien trois-quarts centre de la sélection, âgé de 50 ans et terrassé par une crise cardiaque.



L’Equipe