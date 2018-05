L'ancien espion russe Skripal est sorti de l'hôpital

«C'est une nouvelle fantastique que Sergueï Skripal se sente assez bien pour quitter l'hôpital de Salisbury», a déclaré la directrice générale adjointe de l'hôpital Cara Charles-Barks, citée dans un communiqué. L'empoisonnement de M. Skripal et sa fille Ioulia a provoqué une grave crise diplomatique entre Londres, soutenue par ses alliés occidentaux, et Moscou, accusée d'être responsable de l'empoisonnement survenu début mars.



«Nous avons traversé des moments difficiles avec cet incident, les patients, notre personnel et les habitants de Salisbury», a souligné Mme Charles-Barks, se réjouissant que les trois personnes contaminées aient pu toutes quitter l'hôpital.



Ioulia Skripal est sortie de l'hôpital le 11 avril tandis que le policier Nick Bailey, le premier à leur avoir porté secours, et qui avait également été victime de l'agent innervant, est sorti dès le 22 mars.



