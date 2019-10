L’ancien inspecteur du Trésor, Cheikh Moussa Camara dans le viseur de la Crei

Le dossier de l’ancien inspecteur du Trésor, Cheikh Moussa Camara, a atterri à la Cour de répression et d’enrichissement illicite (Crei) qui a ouvert une enquête sur sa fortune présumée. L’Obs qui révèle l’information, annonce que le Procureur spécial a déjà envoyé des réquisitions financières, pour vérifications sur l’impressionnant patrimoine qui lui est prêté.



L’enquête préliminaire sur le contentieux entre l’ancien boss du Bureau du Trésor de Bourguiba à Dakar et le cambiste Khadim Ndiaye, diligentée par le commissaire de Mbour, ville située à 80km de Dakar, faisait suspecter de deals portant sur des milliards FCFA et des transactions douteuses, avec de forts soupçons de blanchiment d’argent présumé impliquant l’inspecteur du Trésor à la retraite.



« Des réquisitions ont été envoyés dans les institutions financières, comme les banques et assurances pour vérifications », a confié une source à nos confrères de L’Obs.