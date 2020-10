L'ancien journaliste et ministre Moctar Kébé est décédé

L’ancien ministre Moctar Kébé est décédé hier lundi, a appris le Témoin auprès de sa famille. Resté pendant plus de 20 ans malade, cloué dans une chaise roulante, « MOKE » a finalement tiré sa révérence hier. Moctar Kébé est né en 1936 à Kolda où il y a fait ses études primaires. Il a atterri ensuite à Ziguinchor puis à Dakar au collège Delafosse puis au lycée Van Vollenhoven, actuel lycée Lamine Guèye pour des études secondaires avant d’entrer à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Il a été ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, du Travail et de la Formation professionnelle et ensuite de la Communication. Moctar Kébé est journaliste de formation. Il a été le secrétaire national de l’Association nationale des journalistes du Sénégal (Anjs, ancêtre du Synpics), ensuite, secrétaire général des journalistes africains. Il a été formé sur le tas avant d’effectuer un stage à l’Ecole supérieure de journalisme de Strasbourg en France. Il a été attaché de presse dans le cabinet de Djibril Thiam, Karim Gaye et Moustapha Niasse.



Il a travaillé aussi au quotidien gouvernemental, Le Soleil, dans les desks Etranger et Local. Il a eu à encadrer Alioune Dramé (ancien Dg Soleil), Abdoulaye Ndiaga Sylla (journaliste). Sur le plan politique, il occupé le poste de Secrétaire général de la Coordination du Parti socialiste de Kolda, secrétaire général de l’Union régionale de Kolda et membre du Bureau politique. Le Témoin adresse ses condoléances attristées à sa famille éplorée et s’incline devant la mémoire de ce pionnier de la presse nationale qui eut à mener tant de combats pour l’épanouissement de la profession. Que la terre de Kolda lui soit légère.