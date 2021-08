L'ancien ministre Ali Haidar gravement malade

Depuis trois semaines, l’ancien ministre de l’Environnement, Aly Haïdar, est gravement malade et alité, rapporte Le Témoin. Interné dans un premier temps dans une clinique privée de Dakar Plateau, la santé du patron de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (Asrgm) ne s’est pas amélioré, soulignent nos confrères. Cette situation a poussé sa famille à le transférer à l’hôpital Principal avant de la transférer dans une autre clinique.



Informé, le président de la République Macky Sall a très vite réagi en donnant des instructions fermes pour dépêcher au chevet de l’honorable Aly Haïdar les spécialistes les plus réputés. Il se dit que même si le cas nécessite une évacuation à l’étranger, le président de la République est prêt à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que notre Aly Haïdar national nous revienne en bonne santé.



Un prompt rétablissement au défenseur infatigable de l'Environnement au Sénégal