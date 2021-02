L’ancienne ministre Aminata Lô Dieng déférée au parquet

L’ancienne ministre du Tourisme sous le régime de Me Abdoulaye Wade, arrêtée dans la soirée de jeudi soir, vient d’être déférée au parquet. Ce, en même temps que son frère, rapporte Libération online.



Mme Dieng est poursuivie pour "non-respect du couvre-feu, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, faux et usage de faux et rébellion".



Selon son parti, l'Alliance Patriotique Pour L'émergence Et Le Libéralisme Apel3j, Aminata Lo a été arrêtée alors qu'elle était accompagnée de son fils de 11 ans.