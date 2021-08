L'arme secrète de United pour attirer Haaland, la Juventus passe à la vitesse supérieure pour son mercato

Manchester United a la fièvre acheteuse. Après Jadon Sancho et Raphaël Varane, les Red Devils rêvent de Erling Haaland. Pour tenter d'attirer le phénomène norvégien, le club mancunien dispose d'une arme secrète, Ole Gunaar Solskjaer comme l'explique le Daily Star. Le tacticien norvégien a eu sous ses ordres le phénomène lors de son passage sur le banc de Molde. L'intéressé a d'ailleurs toujours eu des propos élogieux envers son ancien coach, expliquant qu'il avait joué un grand rôle dans sa carrière. Mais aux dernières nouvelles, un départ de l'attaquant du Borussia Dortmund ne semble pas d'actualité. Sauvegarder Brouillon A moins que Manchester United ne veuille imiter son voisin et faire du cyborg Haaland le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League !Et si la Juventus venait de mettre la main sur le nouveau Neymar ? C'est ce qu'espèrent les dirigeants de la Vieille Dame en signant prochainement Kaio Jorge, la nouvelle pépite de Santos et du football brésilien. Tuttosport dévoile les détails de son futur contrat : 1,5 million d'euros dès cet été et 2,5 millions d'euro, bonus compris, en 2022. Le club brésilien touchera également 5% en cas d'éventuelle revente supérieure à 3M d'euros.2 buts en deux rencontres. Voici les débuts de Memphis Depay sous le maillot du FC Barcelone. Festival Depay, titre Sport. Le Show Memphis écrit de son côté le Mundo Deportivo. Lors de la victoire 3-0 du Barça face à Stuttgart, le joueur de 27 a fait parler toute sa justesse technique. Servi en profondeur par son compatriote Frenkie de Jong, ce dernier réalise un superbe contrôle et enchaîne avec un sombrero sur son adversaire pour finir en demi-volée. Des débuts prometteurs !