L'armée israélienne annonce que le corps d'un otage a été ramené de Gaza

L’armée israélienne a annoncé mercredi que le corps d’un otage retenu captif dans la bande de Gaza depuis l’attaque du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023 avait été ramené en Israël. L’armée et l’agence du renseignement intérieur ont « localisé et récupéré le corps de l’otage Youssef al-Zayadna dans un tunnel de la région de Rafah, dans la bande de Gaza, et l’ont ramené en Israël », a fait savoir l’armée dans un communiqué.



Le ministre israélien de la Défense Israël Katz avait avancé plus tôt, sur son compte X, que le corps du fils aîné de Youssef al-Zayadna, Hamza, avait également été retrouvé. L’armée a indiqué avoir recueilli au cours de son opération des informations concernant Hamza, « qui soulèvent de sérieuses préoccupations sur son sort ».



Youssef et Hamza al-Zayadna, âgés respectivement de 53 et 22 ans, ont été enlevés au kibboutz Holit, dans le sud-ouest d’Israël, où ils participaient à la récolte des olives.