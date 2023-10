L'armée malienne contrôle la localité d'Anéfis après les affrontements face au CSP

Selon un porte-parole de l’armée malienne, tôt ce samedi 8 octobre, les troupes régulières ont pris le contrôle total de la localité d’Anéfis en maîtrisant ses principaux axes routiers.



De leur côté, les ex-rebelles réunis sur le terrain au sein de la coalition dénommée Cadre Stratégique-Permanent pour la Paix, la Sécurité et le développement (CSP-PSD) nuancent : ils affirment plutôt avoir abandonné leurs positions à Anéfis pour éviter des dégâts collatéraux contre les populations civiles. Ils accusent les mercenaires russes de la société Wagner et les troupes maliennes « d’exactions contre les civils ».

Après l’étape d’Anéfis, les regards sont tournés vers la localité de Kidal située 112 km plus au nord-est et sous contrôle des ex-rebelles ainsi que celles d’Aguelok et de Tessalit. Le plan de l’armée malienne est désormais officiel : Prendre le contrôle dans toutes les ex-zones d’implantation de la Minusma qui doit quitter le Mali à la fin de l’année. Sur le terrain, les observateurs prédisent d’autres affrontements entre les belligérants.