L'armée nigériane accuse Amnesty d'attiser les troubles

Amnesty International a accusé les autorités nigérianes d'avoir alimenté un conflit entre agriculteurs et éleveurs en omettant d'enquêter et de poursuivre les auteurs des violences.



Selon Amnesty International, au cours des trois dernières années, plus de 3.500 personnes ont été tuées dans cette série de violences, qui concerne essentiellement des populations s'affrontant autour des terres dédiées à l’agriculture d’un côté et de l’autre, l'accès au pâturage pour le bétail.



L’ONG accuse l'armée d'être lente à réagir face aux affrontements alors qu'elle se trouvait à proximité des zones où les attaques ont eu lieu et ont souvent duré des heures.



L'armée nigériane affirme que le rapport est biaisé et a accusé Amnesty International de tenter de déstabiliser et de "démembrer" le Nigeria.