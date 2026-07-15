Diasporas : vers un dialogue Sud-Sud pour booster l’entrepreneuriat et l’emploi

Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Maroc et la Tunisie unissent leurs forces pour faire de leurs diasporas un moteur de développement. Un atelier national technique s'est tenu ce vendredi 10 juillet 2026 à Dakar sous le thème : « Vers un dialogue institutionnel Sud-Sud pour la mobilisation des diasporas », dans le cadre du projet POMIRE cofinancé par l'Union européenne et l’Allemagne (BMZ).



Cette rencontre visait à définir les priorités nationales en matière d’emploi et d'entrepreneuriat des migrants à travers une coopération Sud-Sud, tout en y intégrant les dimensions de genre et de droits humains. Mis en œuvre par la GIZ et le Policy Center for the New South, en partenariat avec le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le projet cherche à identifier des initiatives pilotes concrètes.



Pour El Hadji Abdoul Karim Cissé, directeur des Sénégalais de l’extérieur, cette concertation représente « une étape importante dans le renforcement de la coopération institutionnelle Sud-Sud ». Il a souligné que cet espace d'échanges permettra de « mieux mobiliser les compétences, les investissements et les ressources de nos diasporas respectives » au profit de l'intégration régionale.

