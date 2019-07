L’arrivée d’Antoine Griezmann au Barça est imminente

Le dossier d'Antoinne Griezmann est dans la dernière ligne droite. La clause de 120 M€ pourrait être levée demain-vendredi 12 juillet 2019. En Espagne, le Barça accélère sur le dossier Antoine Griezmann.



Selon le quotidien Sport, parcouru par Footmercato c’est « direct à Barcelone ». Le joueur attendrait pour le moment à Ibiza que la clause libératoire soit payée, et ne répondra pas à l’appel de l’Atlético pour reprendre l’entraînement. De son côté, le Barça travaillerait en coulisse pour que l’attaquant français puisse rejoindre le club lundi et commencer ainsi la pré-saison avec le reste de l’effectif. D’après Mundo Deportivo aussi, c’est la « dernière ligne droite » dans le dossier Griezmann. Le Barça règlerait les derniers détails pour pouvoir payer la clause, et celle-ci pourrait être levée dès demain !