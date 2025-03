Évasion de Mohamed Amra : une vingtaine de personnes interpellées dont le rappeur Koba LaD placé en garde à vue

Nouveau coup de filet autour de l’enquête sur l’évasion et la cavale de Mohamed Amra. Un total de 24 nouvelles personnes ont été interpellées lundi suite à l’évasion sanglante en mai 2024 de Mohamed Amra et de sa cavale de neuf mois, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information de Franceinfo.



Il s’agit de la quatrième vague d’interpellations intervenues dans le cadre des investigations, depuis l’arrestation du narcotrafiquant le 22 février en Roumanie.



Certains l’auraient aidé à prendre la fuite vers la Roumanie

Selon les informations de Franceinfo, parmi ces interpellés, certains sont soupçonnés d’avoir aidé Mohamed Amra à prendre la fuite vers la Roumanie en voiture. D’autres sont suspectés d’avoir permis au fugitif de se cacher dans un appartement à Rouen (Seine-Maritime), l’un des deux points de chute du narcotrafiquant en France.



Toujours selon Franceinfo, le rappeur Koba LaD, âgé de 24 ans, déjà condamné pour des violences sur son ancien manager, fait partie des suspects placés en garde à vue. Déjà incarcéré, le rappeur a été interpellé en prison. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pu aider Mohamed Amra dans sa cavale.



27 personnes mises en examen à ce jour

Jusqu'à présent, 27 personnes, plus Mohamed Amra, ont été mises en examen par des juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris. Elles ont pour la plupart été placées en détention provisoire, à l'isolement.



Parmi elles, des membres présumés du commando qui a attaqué, à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut, un fourgon pénitentiaire où était détenu Mohamed Amra lors d'une extraction au péage d'Incarville (Eure), tuant deux agents pénitentiaires et en blessant trois autres le 14 mai 2024.



Mohamed Amra est, depuis sa remise à la justice française fin février, incarcéré dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne).





