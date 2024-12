Musique : Amadeus primé aux Oscars d’Afrique dans la catégorie artiste de l'année

Une distinction pour l’artiste sénégalais Amadeus, qui a brillamment remporté le prix d’Artiste de l’année lors de la dernière édition des Oscars d’Afrique. Mais ce n’est pas tout : il a également été récompensé pour son hit « Confuse » avec Wally B. Seck et Mia Guissé, qui a raflé le prix de Featuring de l’année.



Une belle reconnaissance pour l’artiste, qui continue de marquer l’actualité musicale africaine avec des titres qui fusionnent les influences et les talents.



Rendez-vous le 1er février 2025 au Grand Théâtre pour célébrer cette victoire et partager ensemble un moment de fête et de musique.