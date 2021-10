L’association No Stress Land récompense des enseignants de Djeddah Thiaroye Kao et fait des dons aux malades de l’hôpital Philippe Maguilene Senghor

L’association caritative No Stress Land a procédé samedi à la récompense des enseignants et des pensionnaires de l'école élémentaire Cheikh Tidiane HANE ex 27 de la commune de Jeddah Thiaroye Kao et offre une dotation d'eau « La Casamançaise » à tous les malades internés à l'hôpital Philippe Maguilene SENGHOR.



« Ces dons pour la plupart nous avaient été remis durant notre action sociale du mois de Ramadan. Il s'agit de jus, friandises plus de l'eau. Nous les avions mis de côté parce qu'ils ne font pas partie des denrées alimentaires de première nécessité. Deux choix se présentaient à nous, soit les offrir aux Talibés ou aux apprenants des zones défavorisées. Du moment que les élèves de la commune de Jeddah Thiaroye Kao bénéficient de cours de vacances gratuits offerts par leur mairie, nous les avons choisis pour accompagner cette initiative et les récompenser pour ces efforts fournis afin de les inciter à se consacrer à leur études », a déclaré Sanou NDIAYE, président du groupe No Stress Land.



Qui souligne: « Les enfants, c'est l'avenir du pays dit on. Dans l'après-midi, c'était au tour des malades internés à l'hôpital Philippe Maguilene SENGHOR de Yoff de bénéficier chacun d'une dotation d'eau Casamançaise »