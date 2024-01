L’association des retraités, veufs, veuves et orphelins du Sénégal interpelle le Président Macky

Malgré la hausse de leurs pensions de 10%, les retraités continuent de vivre dans d’énormes difficultés, notamment l’accès aux soins sanitaires.



Selon le président de l’Arvvos, Demba Wéllé Diop, leurs doléances sont : « le renforcement des agences à Dakar et dans les régions et la réduction du délai de paiement des pensions au 05 de chaque mois, le remboursement de la pension confisquée lors de la mise en œuvre de la mensualisation, la possibilité pour le pensionnaire de contrôler l’exactitude de la pension allouée par l’Ipres, la représentation avec voix délibérative des associations et retraités au Conseil d’administration de l’Ipres, l’amélioration de la prise en charge médicale sociale des retraités, le paiement intégral aux veuves de la pension de l’époux », rapporte le journal L’As.