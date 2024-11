L’avocat Me Barry risque la radiation pour avoir escroqué ses clients à hauteur de plusieurs millions

L'avocat Malal Barry a été suspendu par l'Ordre des avocats, qui lui interdit d'exercer sa profession jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, émise par le bureau de l'Ordre, est la conséquence de nombreuses plaintes déposées contre lui par ses clients, aussi bien devant le juge pénal que devant le bâtonnier. Me Barry pourrait même faire face à une radiation définitive si ces accusations sont confirmées, indique Les Échos.



Depuis quelque temps, il est absence dans les couloirs du palais de justice Lat-Dior. Des sources indiquent qu’il ne s’agit pas d’un simple voyage ou d’un surcroît de travail, mais bien de sa suspension. Parmi les plaintes déposées, plusieurs clients accusent l’avocat de malversations. Ils affirment que Me Barry a encaissé des sommes importantes pour des services jamais rendus. Dans certains cas, il aurait reçu de l'argent pour acheter des terrains ou des biens immobiliers, sans toutefois fournir les titres fonciers ni restituer les fonds, relate le journal.



Un de ses clients, Timbo Barry, un ressortissant guinéen résidant aux États-Unis, affirme avoir été escroqué de 41,5 millions de francs CFA pour l’achat d’une villa, une transaction qui n’a jamais abouti. Timbo Barry a déposé une plainte auprès de la Division des investigations criminelles (DIC) et a également saisi le bâtonnier. De plus, une autre affaire de fraude impliquant Me Barry est en cours, cette fois-ci avec un certain Alpha Amadou Diallo, qui l’accuse, en complicité avec la notaire Aissatou Guèye Diagne et Mansour Ndiaye, de lui avoir soutiré 672 millions de francs CFA.



En raison de ces accusations graves et de la mauvaise réputation qui pèse désormais sur lui, le bâtonnier a pris la décision de suspendre Me Barry en son absence. Il semblerait que l’avocat ait quitté le pays, ce que confirme son client Timbo Barry, qui diffuse un avis de recherche sur les réseaux sociaux.