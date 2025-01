L’éducation des filles au Sénégal : défis, engagements et actions

Un engagement collectif pour l'éducation des filles

Le ministre de l'éducation, Moustafa Mamba Guirassy a réaffirmé l'importance de l'implication des filles dans leur propre avenir. Selon lui, leur engagement est essentiel pour transformer la société. "C’est aussi le moment de réaffirmer notre engagement collectif à garantir à chaque fille, sans exception, une éducation de qualité, inclusive et équitable", a-t-il souligné. C'était à l'occasion de la journée nationale pour l'éducation des filles tenue ce jeudi 9 janvier 2025 au CICAD dont la marraine était la Première Dame Marie Khone Faye. Cette vision fait écho à la nécessité d’offrir à toutes les filles les mêmes opportunités, non seulement pour leur épanouissement personnel, mais aussi pour celui de la nation.



La journée nationale de l'éducation a ainsi été l'occasion de poser les bases d'une nouvelle ère, où les filles pourront aller à l’école, apprendre et s’épanouir sans aucune forme de violence. Ces engagements sont renforcés par des projets éducatifs régionaux, qui visent à améliorer le taux de scolarisation et de maintien des filles à l’école, malgré les nombreux obstacles rencontrés.



Le Baol : entre défis et stratégies d’encadrement

Dans la région Diourbel, capitale du Baol plusieurs facteurs bloquent la promotion de l’éducation des filles, tels que les mariages précoces, la pauvreté et les tâches domestiques. L’avis est de Modou Ndiaye, secrétaire général de l’inspection d’académie de Diourbel. Selon qui, malgré ces difficultés, les autorités locales ont mis en place des stratégies pour améliorer le maintien des filles à l’école. Le travail de sensibilisation et l’encadrement dans les établissements scolaires ont permis de surmonter certains obstacles. En conséquence, les taux de maintien ont montré des améliorations notables, avec un démarrage record des écoles dans cette région.