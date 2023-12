"L'élection présidentielle russe aura aussi lieu dans les territoires ukrainiens occupés", agence russe

Les territoires occupés par la Russie dans l'est et le sud de l'Ukraine prendront part à la présidentielle russe de mars 2024, a annoncé, lundi 11 novembre, la Commission électorale, un scrutin qui devrait voir la réélection de Vladimir Poutine. Les membres de la Commission ont adopté la résolution approuvant cette modalité, selon les agences russes. La Russie a déjà organisé plusieurs scrutins dans ces territoires (Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk) dont elle a proclamé l'annexion en septembre 2022 et qu'elle ne contrôle que partiellement, écrit l'AFP repris par la RFI.