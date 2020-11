L'énorme contrat qui attendrait Messi à City

Sous contrat jusqu'en 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourra s'engager libre avec le club qu'il souhaite dès l'année prochaine. Et ce club pourrait bel et bien être Manchester City.



Après le feuilleton de l'été dernier, le club de Manchester ne songerait pas à abdiquer et rêverait toujours de signer l'Argentin même si les dernières rumeurs venues d'Angleterre éloignaient La Pulga et le club de Premier League.



En effet, selon 'The Times', les Cityzens songeraient plus que jamais à recruter Leo Messi. Et pour ce faire, les dirigeants mancuniens auraient un plan béton : proposer un contrat de dix ans à l'actuel joueur du Barça et en faire l'ambassadeur du City Football Group.



Un contrat colossal qui lierait la Pulga à Manchester City jusqu'à ses 43 ans. Après la prolongation de Pep Guardiola, les dirigeants du club n'auraient d'yeux que pour le sextuple Ballon d'Or.