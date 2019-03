L’étonnant parcours de Sahle-Work Zewde, présidente de l’Ethiopie

Elle occupe la chambre d'Hailé Sélassié Ier que son père a servi comme haut gradé dans l'armée impériale. Bac en poche au lycée français d'Addis-Abeba, en 1967, à 17 ans, la jeune Sahle-Work part pour Montpellier, dans le sud de la France. Elle restera neuf ans dans l'Hexagone. Elle y reviendra entre 2002 et 2006 comme ambassadrice.



Qu'a t-elle fait entre temps ? Sahle-Work Zewde est devenue une « grande commis de l’Etat ». « Le service public est au cœur de ma vie », expliquait-elle l'an dernier sur le blog du ministère éthiopien des Affaires étrangères.



Ambassadrice au Sénégal de 1989 à 1993, elle passe ensuite neuf ans à Djibouti. Ses « meilleures années de diplomates », dit-elle.



Puis vient l'ONU, preuve d'une certaine reconnaissance internationale pour cette polyglotte, aussi à l'aise en amharique qu'en français ou en anglais. C'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé Abiy Ahmed à la choisir.



Quand on lui demande pourquoi elle a accepté cette fonction ? Sahle-Work avoue en privé : « Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. »



A 68 ans, cette Amhara a probablement aussi servi à équilibrer le partage ethnique des postes de pouvoir. Elle est un symbole – trait d'union entre les époques, comme Abiy l'est, sur le papier en tout cas, entre communautés et religions. Elle voit la cohésion nationale comme le principal enjeu en Ethiopie. Il faudra davantage que des symboles pour s'y attaquer.



Sahle-Work Zewde sera l'invitée exclusive de l'émission Internationales de RFI ce dimanche 10 mars 2019