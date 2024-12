L’étrange raison qui empêche Tottenham de gagner des titres, l’Espagne s’enflamme pour le choc Barcelone-Atlético de Madrid

La crise identitaire de Tottenham



Le Daily Mail nous a concocté un article très intéressant sur la crise identitaire de Tottenham. Un club tiraillé entre son ambition de devenir un grand club et ses limites actuelles. Le président Daniel Levy cristallise les tensions. Il est accusé de privilégier les finances plutôt que le terrain. Malgré l’arrivée d’Ange Postecoglou et un style de jeu spectaculaire, les Spurs peinent à maintenir la constance nécessaire pour prétendre aux titres. Les fans, frustrés par les échecs passés et les choix de recrutement controversés, sont divisés. Entre la vision idéaliste de Postecoglou et le pragmatisme de Levy, l’avenir du club reste incertain. Il y a une histoire qui résume la façon dont de nombreux fans de Tottenham voient leur club. En 2019, le club a négocié avec le Sporting Lisbonne pour Bruno Fernandes mais n’a pas pu s’entendre sur un accord. Fernandes aurait pleuré dans le bureau de son président quand il a su que le transfert était annulé. Six mois plus tard, il a signé pour United. « Cela semblait un peu typique à l’époque », explique une source au courant de la situation, qui ajoute que « la même chose s’est produite avec Luis Diaz à Porto. Il a fini à Liverpool. » En gros, les Spurs ne paient pas les mêmes salaires que les autres grands clubs. Personne ne gagne plus de 240 000 euros par semaine. À Arsenal par exemple, le milieu de terrain relativement méconnu Thomas Partey gagne exactement ce montant.



Co-leaders avec 38 points, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid s’affrontent ce soir pour déterminer qui passera Noël en tête de LaLiga. Barcelone, en perte de vitesse avec des défaites récentes, doit composer sans Lamine Yamal, tandis que Flick hésite entre stabilité et renforcement du milieu. L’Atlético, en pleine forme avec 11 victoires consécutives, suit une stratégie prudente sous Simeone, toujours en quête d’une première victoire à Barcelone. Griezmann mènera l’attaque madrilène face à une équipe catalane redoutable dans les grands rendez-vous. En cas de nul, le Real Madrid pourrait en profiter pour prendre la tête. Griezmann et Julián Álvarez forment un duo redoutable pour l’Atlético. Le Français, meilleur buteur de l’histoire du club avec 192 réalisations, est en grande forme avec 7 buts lors de ses 6 derniers matchs. Il revient à Barcelone, marqué par une expérience mitigée, mais déterminé à l’idée de décrocher un titre de champion. Julián Álvarez, avec 12 buts cette saison, découvre le Barça en compétition officielle et impressionne par son adaptation rapide au style de Simeone. Ensemble, ils cumulent 23 buts et espèrent briller sur cette grande scène. La petite anecdote de cette rencontre, Dani Olmo, en plein feuilleton concernant son inscription au Barça, a souvent été proche de rejoindre l’Atlético, où Simeone appréciait son profil, sans que cela se concrétise. Ce soir, face à l’Atlético, Olmo espère briller et rappeler son importance au Barça.



Le PSG risque une double sanction à cause de Kylian Mbappé



Kylian Mbappé réclame toujours 55 M€ de salaires et de primes impayés au PSG. Paris refuse toujours de verser la somme due, en dépit de la décision de la commission juridique de la LFP. L’avocate de l’attaquant a donc sollicité la FFF et a demandé de revoir la validité de la licence UEFA Club du club de la capitale. Une licence qui permet au club de disputer les Coupes d’Europe. Il y aurait d’abord une condamnation à l’échelon national puis au niveau continental si l’UEFA choisit de se saisir du dossier.L’avocate a d’ailleurs explosé et s’est exprimée sur l’attitude du PSG. « Le PSG veut échapper aux règlements du football. Il est prêt à faire tomber le système plutôt que d’exécuter ses obligations. » Le PSG risque donc une double sanction dans cette affaire.