Migration : Amadou Chérif Diouf s’exprime sur le voyage du président Diomaye Faye aux États-Unis

Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, a réagi à la visite du président Bassirou Diomaye Faye aux États-Unis, en lien avec la situation des migrants sénégalais. Il s’est exprimé hier, jeudi, au micro de Radio Sénégal International, lors de l’émission matinale Salam Sénégal.



M. Diouf est revenu sur les nouvelles orientations du gouvernement en matière de politique migratoire :

« Depuis notre arrivée au pouvoir, nous affirmons haut et fort que nous sommes un État souverain, et que personne ne dictera notre politique », a-t-il déclaré. Il estime qu’il appartient aux États-Unis, en tant que grande puissance souveraine, de définir leur propre politique migratoire, tout en rappelant l’importance du respect mutuel entre États.



Le secrétaire d’État a toutefois tenu à rassurer les Sénégalais en précisant qu’il n’y avait « aucune urgence particulière ». Il a indiqué que depuis le début de l’année, seuls 21 Sénégalais ont été rapatriés depuis les États-Unis.



Par ailleurs, il a mis en avant les efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de la diaspora. Il a notamment souligné le rôle de la visite du président Diomaye Faye aux États-Unis, ainsi que les actions menées par les représentations diplomatiques, notamment le consulat du Sénégal à New York et l’ambassade à Washington.



M. Diouf a également salué les compétences, la qualification et le bon comportement des Sénégalais vivant à l’étranger. Il a ajouté que, « même dans les pires scénarios, ceux qui reviennent seront toujours les bienvenus ».



Selon L’Observateur, le Secrétaire d’État a précisé que 1 667 Sénégalais ont été accueillis depuis le début de l’année, principalement dans le cadre de retours volontaires. La majorité d’entre eux provient de pays africains, notamment le Maroc, la Libye et la Tunisie.