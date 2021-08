L’étudiant Khadim Dioum et de sa « copine » révèlent qu’ils ne sont pas "amants mais des amis"

L’étudiant Khadim Mboup et sa "copine", Gangué Dioum, candidate à l’examen du baccalauréat 2021, ont été jugés et condamnés ce jeudi, à une peine d’un mois dont 7 jours ferme par le Tribunal de Grande instance de Diourbel. Devant la barre, les deux mis en cause ont réfuté le fait qu’ils entretiennent une relation amoureuse.



Prenant à la parole en premier, Gangué Dioum a reconnu le fait qu’elle a demandé à son "ami" Khadim de composer à sa place. « La veille du bac, j’ai été évacuée à l’hôpital après un malaise survenu à la porte du Lycée. Ne sentant plus les capacités à passer le bac, deux solutions sont offertes à moi : soit abandonner le bac, soit demander à Khadim de se substituer à moi pour composer à ma place. Une demande que Khadim n’a pas décliné ». Elle ajoute : « c’est ainsi qu’on a trouvé un local pour l’héberger ».



Appelé à la barre, Khadim dira que le jour des épreuves, il a passé toute la journée assis pour ne pas éveiller les soupçons parce que, précise-t-il, il était persuadé qu’il n’avait ni la taille ni la démarche de Gangué Dioum.



Les mis en cause ont tenu à souligner qu’ils ne sont pas des "amants". A les en croire, ils sont justes des filles et fils de Diourbel de surcroît "des amis". Ils n’entretiennent aucune relation amoureuse, ont-t-il fait savoir.



Au cours de l’audience, ils ont demandé pardon à leurs familles, aux parents et à tous les Sénégalais. Malgré leurs regrets, ils ont été condamnés à un mois dont 7 jours ferme. La candidate au bac a été ajournée d’office.



Khadim Mboup s’était déguisé en fille pour se substituer à Gangué afin de passer l’épreuve d’Anglais à sa place lors des épreuves du bac.