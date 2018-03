L'ex-juge Dème annonce son entrée en politique et le lancement prochain de son mouvement

Invité sur le plateau Ca-me-dit mag par le journaliste Pape Alé Niang, sur la 2Stv, l'ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème a annoncé son entrée en politique. Il va lancer son mouvement dénommé "Ensemble changeons le Sénégal", très prochainement et appelle tous les citoyens épris de justice et démocratie qui opèrent dans l'administration de refuser de tomber dans le piège tendu par les politiciens aux fonctionnaires sénégalais.



En effet, selon l'ex-juge, les politiciens sénégalais, en particulier ceux au pouvoir, décrivent l'arène politique comme une espace de gladiateurs où eux seuls sont habilités à donner des coups. Il invite les Sénégalais à entrer en politique pour changer les choses et de ne pas laisser les politiciens prendre en otage le pays.