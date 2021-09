L’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff étrenne son unité de chirurgie des fentes labiales d'un coût de 100 millions FCFA

​L’Hôpital général d'Idrissa Pouye de Grand Yoff étrenne son unité de chirurgie des fentes labiales d'un coût de 100. 000. 000 FCFA. Cette nouvelle unité de chirurgie fente labiale est le fruit d’un partenariat entre la structure sanitaire et l’ONG américaine Kidsor, renseigne le service communicationnel du ministère de la Santé.



Il s’agit d’un bloc opératoire de dernière génération dédié aux enfants et d'une salle de réveil entièrement équipés.



La cérémonie de réception a eu lieu, ce mercredi, en présence de la Directrice Générale des établissements de santé, Dr Fatou Mbaye Sylla, représentant le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr.