L'incroyable élimination de l'Italie traumatise toute l'Europe, une bataille à 3 milliards pour Chelsea

Le nouveau fiasco italien fait grand bruit partout en Europe, une short list en or a été établie parmi les repreneurs de Chelsea, et Gareth Bale est mis à l'honneur après son doublé, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L'Italie est «en enfer»

L'Italie va louper une deuxième Coupe du Monde de suite, après l'élimination contre la Macédoine du Nord (0-1), alors que Verratti et les siens sont pourtant champions d'Europe en titre. La catastrophe a fait l'effet d'un séisme dans la presse du pays ! Pour le Corriere dello Sport, l'Italie est «en enfer» ! Cette nouvelle humiliation fait même la Une des journaux généralistes comme Il Giornale qui ne mâche pas ses mots et parle de «honte nationale» en couverture. Cela fait également réagir la presse à travers toute l'Europe, comme en Espagne avec Marca. Forcément la tragédie rappelle celle déjà vécue par la Squadra Azzurra avant le Mondial en Russie, en 2018. «L'Italie privée de Coupe du Monde», résume sobrement La Dernière heure, du côté de la Belgique. Cela fait également la Une en France, à l'image de L'Équipe ! L'Italie est «perdue dans le désert», pour le quotidien sportif qui évoque à nouveau «un terrible échec» pour les hommes de Roberto Mancini.



Bataille à coup de milliards pour les Blues !

Une première sélection a été faite parmi les offres de reprise de Chelsea. The Sun explique, dans son édition du jour, que des potentiels acheteurs saoudiens n'ont pas été retenus. Par contre, le tabloïd met en avant un homme, Sebastian Coe, ancien athlète champion olympique à la tête d'un consortium de milliardaires américains, qui lui est toujours en course. C'est aussi ce que met en avant le Daily Mail, qui note que la bataille fait rage entre les potentiels repreneurs et qu'elle pourrait aboutir sur un prix d'achat d'environ 3 milliards de livres, soit près de 3,6 milliards d'euros. Du côté du Daily Telegraph, on rappelle la présence de Todd Boehly dans cette short list. Un milliardaire américain dont le figure depuis quelques semaines déjà dans les possibles acheteurs, lui qui possède déjà l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles.



Bale «épique» et «magique»

Le Pays de Galles jouait aussi ce jeudi soir, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde, et c'est Gareth Bale qui a revêtu le costume de sauveur contre l'Autriche. Victoire (2-1) pour les Gallois qui se qualifient eux aussi, mais pour une autre finale de ces barrages. Et ce vendredi la fausse patte du Pays de Galles fait les gros titres en particulier en Angleterre. Pour le Daily Star, c'était un Bale «épique». Les tabloïds ne manquent pas de compliments pour l'attaquant du Real Madrid. C'est la «classe mondiale» pour le Daily Express. Même son de cloche en couverture de The Guardian qui a vu «un Bale magique».