L’industrie sénégalaise note un regain de 12,5% en mars

L’activité industrielle sénégalaise connait une bouffée d’oxygène après la chute observée au mois de février. En effet, elle a connu un regain de 12,5% livre le flash de l’Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd).



Cette hausse est due, relève le document parcouru par PressAfrik, à «une bonne tenue des activités des industries du papier et du carton, alimentaires, de production d’énergie, des matériaux de construction, extractives et mécaniques».



Toutefois, indique le rapport, les industries du textile, du cuir et chimiques ont connu une légère baisse. Laquelle baisse se relativise, surtout avec une constance de production notée dans les autres industries manufacturières sur la période sous revue.



Le document d’indiquer que, «comparée au mois de mars 2017, la production industrielle s’est contractée de 3,0%. La production totale au cours du premier trimestre 2018 s’est consolidée de 1,1% en référence à la période correspondante de l’année précédente».