L’intersyndicale des travailleurs de l’ASECNA suspend son mot d’ordre de grève (responsable)

« Nous avons rencontré notre ministre de tutelle ce matin (jeudi). Et ce qui ressort de cette rencontre, c’est la suspension du mot d’ordre de grève, en attendant de poursuivre les négociations [pour] la satisfaction de l’ensemble des points de revendications » a fait savoir François Paul Gomis.

Revenant sur les échanges avec la tutelle, il a indiqué que les discussions ont porté sur les quatre points de la plateforme revendicative des travailleurs de l’ASECNA, notamment :

le paiement des arriérés de l’indemnité de sécurité aérienne (ISA), soulignant que le ministre leur a donné des assurances concernant la disponibilité de l’argent depuis six mois.



Pour les autres points, relatifs notamment à la régularité du paiement de l’ISA et à son harmonisation, un comité a été installé pour discuter des modalités de mise en place d’une base juridique devant permettre de continuer à payer l’ISA convenablement par rapport à la régularité et l’harmonisation.



S’agissant de la résorption des segments de l’ASECNA en sous-effectif, les autorités, à savoir le ministre de tutelle et le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), ont décidé de prendre à bras-le-corps cette question. Une satisfaction partielle de la plateforme revendicative des travailleurs, selon le coordinateur.



À noter que l’intersyndicale avait déposé un mot d’ordre de grève le 12 mars dernier, qui devait entrer en vigueur à partir du 12 avril, soit ce samedi.