L'opposant congolais Paulin Makaya toujours en prison

"Il occupe encore sa cellule à la maison d'arrêt de Brazzaville parce que le procureur de la République n'a pas délivré son billet de sortie", a déclaré à l'Agence France-Presse Me Yvon Eric Ibouanga.



"Son maintien en prison ressemble à une manœuvre politicienne", a-t-il dit.



Jeudi, l'opposant au président Denis Sassou Nguesso avait été condamné à un an de prison ferme pour complicité d'évasion.



La justice avait ordonné sa libération parce qu'il a purgé sa peine.

M. Makaya a été condamné à deux ans de prison pour avoir organisé en octobre 2015 une manifestation non autorisée contre le référendum ayant permis au président Sassou Nguesso de se présenter à nouveau à la présidentielle de mars 2016.



Vendredi une trentaine de militants de l'UPC, le parti de Paulin Makaya, s'étaient rassemblés devant la maison d'arrêt où ils ont vainement attendu sa sortie.



"J'ai écrit au procureur général près la Cour suprême pour exiger sa libération. J'ai également écrit au procureur général près la cour d'appel et au ministre de la justice", a affirmé son avocat.