L’opposition récuse le Conseil constitutionnel et demande à tous les militants d’attendre les instructions

Bien avant que des jeunes ne débarquent devant le siège de Bokk Gis Gis pour saccager tout ce qui était sur leur passager et brûlé des pneus sur la Voie de dégagement nord (Vdn), le Collectif des 25 leaders de l’opposition a pris la résolution de récuser le Conseil constitutionnel, par une déclaration lue par Mamadou DIOP « Decroix ».

« Nous récusons le Conseil constitutionnel et disons à Pape Oumar Sakho de prendre toutes ses responsabilités sur ce qui va arriver dans ce pays », ont-ils écrit avant d’ajouter : « nous demandons à tous les militants de l’opposition sur l’étendue du territoire de se tenir prêts et d’attendre les instructions ».



Mamadou DIOP « Decroix » s’est même permis de donner une curieuse recommandation au chef de l’Etat actuel. « Nous demandons à Macky Sall d’élargir les prisons. Qu’il élargisse bien les prisons, parce que nous n’avons peur de rien », a-t-il dit pour conclure la rencontre dont ont pris part Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Boubacar Camara, Thierno Alassane Sall, Bougane Gueye Dany, Oumar Sarr (Pds) et bien d’autres leaders de l’opposition.