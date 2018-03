L’opposition sénégalaise démarre ses 48 h de feu aujourd’hui

L'opposition sénégalaise réunie au sein de l’Initiative pour des élections démocratiques (Ied) démarre son second plan d’action ce jeudi. En effet, après un premier sit-in avorté à la Place Washington, devant le ministère de l’Intérieur, le Parti démocratique sénégalais et ses alliés vont démarrer une autre offensive.



C’est dans ce sens qu’ils ont donné rendez-vous à leurs militants à Guédiawaye et Pikine ce jeudi, où ils vont tenir des meetings. Mais avant, ils vont procéder à la visite des installations pour la révision du fichier électoral dans cette partie de la région de Dakar.



Mais, ces deux activités sont loin d’être les dernières mises sur pied par l’opposition. Car, demain vendredi, elle va essayer de réinvestir la Place Washington, pour exiger des élections libres et démocratiques, mais aussi le limogeage de Aly Ngouille Ndiaye.