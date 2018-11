LDC-5e journée, Mané et Koulibaly en quête du ticket pour les 8e de finale

Pour cette 5e journée de la Ligue des champions, certains « lions » peuvent dès cette avant dernière journée valider leur ticket pour les 8e de finale. Et c’est le cas surtout de Sadio Mané de Liverpool (2e, 5 points) et Kalidou Koulibaly de Naples (1e, 6 points). Une victoire respectivement, face aux PSG (3e, 5 pts) et à l’Etoile Rouge (4e, 4pts) leur permettra de décrocher le ticket pour les 8e de finale.



Sadio Mané pour piqueniquer au Parc

Le 18 septembre, lors de la 2e journée de la phase de groupes, Liverpool réussissait un grand coup en dominant 3-2 le PSG à Anfield. Ce mercredi, c’est au Parc Prince que la bande de Sadio Mané devra rééditer le même exploit.



Koulibaly, faire mieux qu’à aller

Dans ce "groupe de la mort", Naples de Kalidou Koulibaly aura le moins de soucis à se faire ce mercredi du moins sur la feuille. Koulibaly et ses coéquipiers sont mieux placés pour le savoir pour avoir été accroché 0-0 à l’aller par les Serbes d l’Etoile Rouge. Toutefois, Naples peut frapper un grand coup en s’imposant devant leur public face à l’Etoile Rouge de Belgrade.