LDC : Naples et Koulibaly tenus en échec sur la pelouse de Genk

Vainqueur contre Liverpool (2-0) lors de son premier match de poules, le Napoli de Kalidou Koulibaly n’a pu faire mieux que match nul (0-0) sur la pelouse du Racing Genk, ce mercredi.



Les matches se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Après avoir marqué les esprits lors de son premier match de poules contre Liverpool (2-0), le 17 septembre dernier, Naples a été davantage à la peine, ce mercredi, sur la pelouse du Racing Genk (0-0).



L’équipe dirigée par Carlo Ancelotti a touché les montants belges à deux reprises en première période (17e, 25e) mais elle n’en a pas fait assez, dans l’ensemble, pour espérer enchaîner un deuxième succès d’affilée. Puis, elle aurait pu s’incliner sans une parade de Méret (36e) ou si Hrosovsky (20e), Bongonda (41e) et Hagi (85e) s’étaient montrés plus précis.



En attendant la prestation de Liverpool contre Salzbourg, Naples conserve la tête du groupe E avec quatre points. Salzbourg est à une unité.