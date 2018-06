LFR-Faux chiffres : Ousmane Sonko tape fort sur Amadou Ba et l'invite a un débat public télévisé

Le député et leader de Pastef/les Patriotes révèle d'abord que la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) a accusé un gap de 161 milliards Fcfa par rapport à l'objectif de la loi de finances initiale. Ousmane Sonko d'ajouter que cette année encore, au titre du premier semestre 2018, le gap est de l'ordre de 40 milliards Fcfa. Il explique ses mauvaises performances de la Dgid par une politisation à outrance de tous les emplois, au détriment de la compétence technique et de l'éthique professionnelle.

"Vous avez enregistré, fait extrêmement rarissime, un dépassement de plus de 216 milliards sur les ressources extérieures. Rien que les deux faits ci-dessus révèlent que tous vos chiffres sont faux et que l'équilibre et les performances budgétaires dont vous prévalez sont des leurres", a-t-il lancé à la figure de l'argentier de l'Etat Amadou Ba, rapporté par le journal Les Echos



Ousmane Sonko ne s'en arrête pas là. Selon lui, "d'euro-bonds à euro-bonds", Amadou Ba a fini par "embarquer notre pays et les générations futures dans un endettement inconsidéré et irresponsable : 100 milliards en 2009, 250 milliards en 2011, 250 milliards en 2014, 660 milliards en 2017 et 1184 milliards en 2018".



Sur ce, Sonko a invité Amadou Ba à un débat public médiatisé sur la situation économique et financière catastrophique du pays, puisque ce dernier s'arrange toujours, avec ses députés et son président de l'Assemblée nationale, pour que l'opposition ne puisse pas s'exprimer convenablement avec un temps de parole de trois minutes ou cinq au plus"