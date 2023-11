La "Aawo" publie les photos obscènes de la "Gnarel" à partir du téléphone de leur mari et file en prison

Une affaire de diffusion d'images obscènes a récemment secoué un mariage polygame à Dakar. L'affaire implique Ndèye Seynabou Ndour, la « Aawo », et Rokhaya Samba, la « Gnarel ».



Les faits on commencé lorsque la dame Ndour a subtilisé le téléphone portable de son mari alors qu'il était endormi pour diffuser les images nues de sa co-épouse sur les réseaux sociaux. Les conséquences ont été désastreuses pour Rokhaya Samba, dont l'intimité a été exposée sur la toile. Après une enquête, il a été révélé que c’est sa rivale qui est à l’origine de cet acte.



La victime a porté une plainte contre Ndèye Seynabou Ndour. Cette dernière a été inculpée pour des faits de « collecte illicite et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ». Ayant bénéficié d’une liberté provisoire, la mise en cause a été jugée hier mardi devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Face au juge elle a demandé pardon à sa co-épouse.



Toutefois, elle a été condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme.